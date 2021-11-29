29 Kasım 2021, Pazartesi
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Karadeniz’de yeni kuyu bulundu! Yeni doğalgaz rezervi yakında tüm dünyaya duyurulacak | Hangi sondaj gemisi nerede faaliyette?
Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamit’in Karadeniz’de Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde liman yapma hayali 150 yıl sonra gerçekleşiyor. Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak olan Filyos'ta 30 bin kişi istihdam edilecek. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Filyos'u gezerken, Karadeniz'deki ikinci müjdeyi duyurdu. Türkiye 3 sondaj 2 sismik arama gemisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Peki, sondaj gemileri nerede? İşte detaylar...