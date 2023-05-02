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Karadeniz’de savaş kızışıyor mu? 9 Mayıs’ta büyük bir savaş mı başlayacak

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 09:06
Rusya-Ukrayna savaşında hareketli günler yaşanıyor.. Ukrayna, 3 gün içinde ikinci kez vuruldu. Şimdi gözler, Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a çevrildi. Zafer Bayramı’na sayılı günler kala bu tarihte ‘büyük bir savaş mı?’ başlayacak sorusu da gündeme geldi. Savaşa dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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