Karadeniz’de savaş kızışıyor mu? 9 Mayıs’ta büyük bir savaş mı başlayacak

Rusya-Ukrayna savaşında hareketli günler yaşanıyor.. Ukrayna, 3 gün içinde ikinci kez vuruldu. Şimdi gözler, Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a çevrildi. Zafer Bayramı’na sayılı günler kala bu tarihte ‘büyük bir savaş mı?’ başlayacak sorusu da gündeme geldi. Savaşa dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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