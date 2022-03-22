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Karadeniz'de mayın tehlikesi! İstanbul Boğazı'na ulaşır mı?

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Giriş: 22.03.2022 10:59
Rusya, Ukrayna tarafından Odessa Körfezi'ne döşenen mayınların kopup sürüklenmeye başladığını duyurdu. 420 mayının bir kısmı Karadeniz'e doğru sürüklenmeye başladı. Peki serseri mayınlar İstanbul Boğazı'na ulaşır mı? Detaylar özel dosya haberimizde...
Rusyadan korkunç iddia: Ukraynanın mayınları... RUSYA'DAN KORKUNÇ İDDİA: UKRAYNA'NIN MAYINLARI...

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