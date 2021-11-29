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Karadeniz’de ikinci müjde! Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçekleşiyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 09:19
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında bizzat görüp incelediği Filyos Limanı ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken Karadeniz'de ikinci bir müjdenin daha gelmek üzere olduğunu duyurdu. Türkiye'nin 150 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini belirten Donat, bu yeni müjdenin bölgenin kaderini değiştireceğinin altını çizdi. Heyecanlandıran gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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