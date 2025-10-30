30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte? Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türklerle ilgili manipülasyon yapıldı"
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte? Dışişleri Bakanı A Haber’de: Türklerle ilgili manipülasyon yapıldı

Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte? Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türklerle ilgili manipülasyon yapıldı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 11:49
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Türk vatandaşlarının iş yerlerine yönelik saldırılar ve artan gerilimi A Haber’e değerlendirdi. Bakan, olayların kötü niyetli gruplar tarafından Türkiye-Karadağ ilişkilerini zedelemek amacıyla manipüle edildiğini belirtti. İbrahimoviç, iki ülke arasındaki dostluğun sağlam olduğunu vurgularken, kriz anında Hakan Fidan ile sürekli temas halinde olduklarını ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacağını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte? Dışişleri Bakanı A Haber’de: Türklerle ilgili manipülasyon yapıldı
Karadağ’da Türk vatandaşları neden hedefte?
Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte?
Yasal düzenlemeler yerine getirilecek
"Yasal düzenlemeler yerine getirilecek"
Hakem Zorbay Küçük: Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik
Hakem Zorbay Küçük: "Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik"
Zorbay Küçük: Bahis hesabını ben açmadım!
Zorbay Küçük: "Bahis hesabını ben açmadım!"
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi!
Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!
Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster