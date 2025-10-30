Karadağ'da Türk vatandaşları neden hedefte? Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türklerle ilgili manipülasyon yapıldı"

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Türk vatandaşlarının iş yerlerine yönelik saldırılar ve artan gerilimi A Haber’e değerlendirdi. Bakan, olayların kötü niyetli gruplar tarafından Türkiye-Karadağ ilişkilerini zedelemek amacıyla manipüle edildiğini belirtti. İbrahimoviç, iki ülke arasındaki dostluğun sağlam olduğunu vurgularken, kriz anında Hakan Fidan ile sürekli temas halinde olduklarını ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacağını açıkladı.

