20 Ocak 2022, Perşembe
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Kar ve tipi nedeniyle hangi yollarda aksamalar yaşanıyor?
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı. Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş güzergahlarında ulaşım güçlükle sağlanırken, Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Bingöl, Bolu, Mardin, Sakarya, Artvin ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 1130 köy ve mahalleyle ulaşım sağlanamıyor. Peki yollarda son durum ne? Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aktardı.