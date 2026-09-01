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Giriş Tarihi:
01 Eylül 2026 10:54
Son Güncelleme:
01 Eylül 2026 12:09
DHA
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Kapıkule'de TIR dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi
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