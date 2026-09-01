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Kapıkule'de TIR dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi
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Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA

Kapıkule'de TIR dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, TIR dorsesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edildi.

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