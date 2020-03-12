Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda ve turistik tesislerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor. Ürgüp Belediyesi ekipleri, Üç Güzeller mevkisindeki peribacalarının çevresinde bulunan seyir ve gezinti alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı tesislerde virüs riskini azaltmak için dezenfeksiyon çalışması yaptı.