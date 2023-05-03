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Kandil yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 09:19
Son dönemde büyük darbe alan terör örgütü PKK, umudunu 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı. Terörist elebaşı Cemil Bayık, 14 Mayıs seçimlerini "tarihi fırsat" olarak nitelendirdi.
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