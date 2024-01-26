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Kanada’dan Türkiye kararı! Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırma kararı aldı! Reuters duyurdu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 18:31
Reuters'ın haberine göre Kanada Türkiye'ye olan silah ihracatı ambargosunu kaldırma kararı aldı.
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