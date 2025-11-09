09 Kasım 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Kan gölüne dönen Gazze nasıl ayağa kalkacak? | ANALİZ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 15:31
Katil İsrail'in 2 yıl aralıksız vurduğu bomba yağdırdığı Gazze soykırım ile birlikte ağır bir yıkıma da sahne oldu. Ateşkes ilan edildi edilmesine ama terör devleti İsrail zaman zaman ihlal ettiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Ancak ateşkesle gelinen aşama soykırımın o kanlı günlerine göre biraz daha nefes aldıran türden. Bundan sonraki süreçte ise Gazze'nin yolu bir hayli uzun ve zorlu. Bölgeyi yeniden inşa süreci bekliyor. Peki, Gazze nasıl ayağa kalkacak? Yeniden inşa sürecinde kimler garantör olacak? Ayrıntılar analiz haberimizde…
