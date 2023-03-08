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Kahramanmaraş'taki gölün rengi depremlerin ardından değişti

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 15:45
Kahramanmaraş’ta turkuaz olan Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremler sonrası kahverengiye döndü. Peki neden Gölün rengi neden değişti? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Yusuf Uras değerlendirdi.
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