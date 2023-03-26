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Kahramanmaraş’taki depremin 49'uncu gününde enkazdan bir kadın cesedi çıkartıldı

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Giriş: 26.03.2023 22:12
Güncelleme:26.03.2023 22:13
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada enkaz çalışmaları devam ediyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Gözde Sitesi ilk depremde yıkıldı.

Yaşanan depremin 49'uncu gününde yıkılan enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, molozların arasında bir cesedin olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enkaz alanını güvenlik şeridi ile kapattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası enkazdan çıkartıldı.

İnceleme sonrası cenaze aracına alınan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

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