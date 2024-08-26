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Kaçak villa için 100 ağaç kesildi

Kaçak villa için 100 ağaç kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 12:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği onarım izniyle Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaat çalışmaları sırasında büyük bir ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Peki kaçak inşaat soruşturmasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Kaçak villa için 100 ağaç kesildi
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