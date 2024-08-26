26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kaçak villa için 100 ağaç kesildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği onarım izniyle Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaat çalışmaları sırasında büyük bir ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Peki kaçak inşaat soruşturmasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.