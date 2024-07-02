Kabine’de 2 görev değişimi! İşte yeni atanan bakanlar

Kabinedeki iki bakanlıkta görev değişimi oldu. Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum atandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da yeni Sağlık Bakanı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN