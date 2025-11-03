Kabine "Terörsüz Türkiye" ve Gazze için toplanıyor! Piyasalar enflasyonu bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddelerini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda terör örgütünün tasfiyesi ve Gazze'deki ateşkes süreci oluşturuyor. Toplantıda ekonomi ve enflasyonla mücadelenin de ele alınacağı kritik günde, Merkez Bankası'nın açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise DEM Parti heyetinin Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya yapacağı ziyaret olacak. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi anlattı.

