15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kabine kritik başlıklarla toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze…
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze…

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 09:05
Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Hem dış politika hem de iç siyasette kritik başlıklar masaya yatırılacak. Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış süreci kapsamında Türkiye’nin üstleneceği rol ele alınacak. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze…
Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak?
Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak?
İsrail’in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
İsrail'in silahlandırdığı çetelere ne olacak?
İsrail polisi camiye baskın düzenledi!
İsrail polisi camiye baskın düzenledi!
Trump’tan Hamas’a tehdit: Silahı bırakmazsa biz bıraktırırız!
Trump'tan Hamas'a tehdit: Silahı bırakmazsa biz bıraktırırız!
İsrail Refah sınır kapısını açıyor!
İsrail Refah sınır kapısını açıyor!
Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı!
Başkan Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı!
Rojin soruşturması sil baştan!
Rojin soruşturması sil baştan!
Mısır zirvesine damga vuran anlar!
Mısır zirvesine damga vuran anlar!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
CHP’nin Gazze diplomasisi hazımsızlığı!
CHP'nin Gazze diplomasisi hazımsızlığı!
İki devlet başkanı yan yana!
İki devlet başkanı yan yana!
Sözcü Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Sözcü Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Daha Fazla Video Göster