Kabine kritik başlıklarla toplanıyor: Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze…

Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Hem dış politika hem de iç siyasette kritik başlıklar masaya yatırılacak. Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış süreci kapsamında Türkiye’nin üstleneceği rol ele alınacak. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN