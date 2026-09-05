Derbi öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 98 bin internet sitesine erişim engeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen operasyonda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN ve yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alınırken, 1.200 banka hesabına da el konuldu.