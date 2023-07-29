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Kaan yıl sonunda göklerde! İşte Kaan'ın özellikleri

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 09:18
Dünya harp tarihine adını yazdıracak milli muharip uçak Kaan 2023 sonunda ilk uçuş için piste çıkacak. Kaan yıl sonunda da envantere girecek. Peki Kaan'ın özellikleri neler? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Kübra Bal anlattı.
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