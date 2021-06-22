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Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi! Teslimatı yapıldı

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Giriş: 22.06.2021 12:19
Güncelleme:22.06.2021 12:20
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

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