15 Aralık 2021, Çarşamba
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Jandarma PKK'nın inine girdi
Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin'in Bagok bölgesinde PKK'lı teröristlerin saklandığı mağara iş makineleri tarafından kullanılmaz hale getirilmişti. Jandarma Genel Komutanı Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı gezerek incelemelerde bulundu. İşte teröristlerin ev gibi kullandığı mağaradan çıkanlar...