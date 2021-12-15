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Jandarma PKK'nın inine girdi

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Giriş: 15.12.2021 18:55
Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Nusaybin'in Bagok bölgesinde PKK'lı teröristlerin saklandığı mağara iş makineleri tarafından kullanılmaz hale getirilmişti. Jandarma Genel Komutanı Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı gezerek incelemelerde bulundu. İşte teröristlerin ev gibi kullandığı mağaradan çıkanlar...
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