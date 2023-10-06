İznik’in gözdesi Ayasofya Camii! 7. yüzyılda yapıldı Mimar Sinan tarafından yenilendi

Türkiye'nin Ayasofya Camii’leri 9 farklı şehirde bulunuyor. Onlardan biri de çok eski zamanlara uzanan tarihi ile İznik Ayasofya Camii. A Haber bu camiyi ekranlara taşıdı.

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