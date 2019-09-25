İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi

İzmir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tarkan konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi.