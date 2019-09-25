BİZE ULAŞIN
25.09.2019
İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi
İzmir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tarkan konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.