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İzmir'e teknoloji üssü! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 13:40
İstanbul, Bakü ve İzmir'de Bilişim Vadisi açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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