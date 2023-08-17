17 Ağustos 2023, Perşembe
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İzmir’de kentsel dönüşüm bilmecesi! 11 yıldır neden tamamlanmıyor?
İzmir'deki kentsel dönüşüm projesi 11 yıldır bitirilemedi. Kentsel dönüşüm mağdurları ise “Bizleri daha fazla mağdur etmeyin” çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal, belediyenin kentsel dönüşüm için gerekli kaynağı ayırmadığını vurguladı.