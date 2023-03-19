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İzmir'de hadsiz kongre! Francis Fukuyama rezaleti... Skandal sözler | Muhalefet adına oy istemeye soyundu

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Giriş: 19.03.2023 10:38
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" etkiliğine konuşmacı olarak katılan Japon asıllı ABD'li Prof. Dr. Francis Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.
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