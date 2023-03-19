İzmir'de hadsiz kongre! Francis Fukuyama rezaleti... Skandal sözler | Muhalefet adına oy istemeye soyundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" etkiliğine konuşmacı olarak katılan Japon asıllı ABD'li Prof. Dr. Francis Fukuyama, 14 Mayıs seçimleri için adeta muhalefet adına oy istemeye soyundu.

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