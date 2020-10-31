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İzmir’de depremin sembol ismi olan Buse’yi kurtaran ekip A Haber’de

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Giriş: 31.10.2020 10:43
Güncelleme:31.10.2020 12:17
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, hastaneye kaldırıldı.  Enkazın altından Buse’yi çıkaran ekip A Haber’de açıklamalarda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi K-9 arama kurma ekibi olarak bölgede bulanan görevliler İzmir'e destek olmak için geldiler. Köpeklerin iz takip ve ayrıştırma kabiliyetine sahip olduğunu belirten görevli özel eğitimlerden geçerek bu sonuçlara ulaşıyorlar. Görevli, "Şu anda en iyi performansı veriyorlar. İsimlerinin ve markalarının hiçbir önemi yok. Önemli olan dilsiz dostlarımızın bir cana dokunmasıdır." dedi.

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