İzmir’de afet konutları temel atma töreni! Bakan Kurum: Afetin izlerini siliyoruz

Giriş: 29.08.2025 15:27
İzmir’de orman yangınlarında zarar gören bölgeler ve evler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve afet konutları için temel atma işlemi başladı. Törende konuşan Bakan Kurum, “Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmaz. Afetin izlerini siliyoruz. Yanan her evin yerine yenisini yapacağız. Devletimiz tüm imkanları ile milletinin yanında. Yanan ormanlık alanlar ranta açılmadı.” dedi.
