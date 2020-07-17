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İzmir depreminin ardından Ege'de daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de uyardı: Burası şakası olmayan bir yer

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Giriş: 17.07.2020 12:37
Güncelleme:17.07.2020 12:46
Son dakika haberi... Ege Bölgesi’nde daha büyük bir deprem olur mu? İzmir’de meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirilmeli? Tsunamiye neden olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem olur mu? İzmir'de meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirilmeli? Tsunamiye neden olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

BURASI ŞAKASI OLMAYAN BİR YER

İzmir'de meydana gelen depremin büyük marmara depremini dolaylı yoldan etkileyebileceğini belirten Ersoy, "Bu bölgenin gerçeği hiçbirimiz için sürpriz değil. Dağlık bölgede olabildiği gibi düzlük alüvyon zeminler üzerinde de bu depremler olduğu zaman büyüklüğü değil şiddeti önemli oluyor. Buradaki yapı stoklarını yaparken gerçekten çok ciddi yapmak gerekiyor. Tüm depremlerden etkilenebilecek bölgeler burası. Manisa'daki bir depremden İzmir etkilenir, İzmir'deki depremden Kütahya, Muğla etkilenebilir. Bu bakımdan burası hakikatten şakası olmayan bir yer." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İzmirde 4,1 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA: İZMİR'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Son dakika: İstanbulda hangi ilçelerde deprem daha riskli? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haberde yanıtladı! İşte İstanbulun deprem risk haritası SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE DEPREM DAHA RİSKLİ? DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI! İŞTE İSTANBUL'UN DEPREM RİSK HARİTASI
Son dakika: Muğladaki son deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında anlattı |Video SON DAKİKA: MUĞLA'DAKİ SON DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI |VİDEO
Son dakika: Van depremi büyük Marmara depremini tetikler mi? Türkiyede deprem riski en fazla bölgeler nereler? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı |Video SON DAKİKA: VAN DEPREMİ BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ EN FAZLA BÖLGELER NERELER? DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY YANITLADI |VİDEO

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