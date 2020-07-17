Son dakika haberi... Ege Bölgesi’nde daha büyük bir deprem olur mu? İzmir’de meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirilmeli? Tsunamiye neden olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem olur mu? İzmir'de meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Nasıl değerlendirilmeli? Tsunamiye neden olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

BURASI ŞAKASI OLMAYAN BİR YER

İzmir'de meydana gelen depremin büyük marmara depremini dolaylı yoldan etkileyebileceğini belirten Ersoy, "Bu bölgenin gerçeği hiçbirimiz için sürpriz değil. Dağlık bölgede olabildiği gibi düzlük alüvyon zeminler üzerinde de bu depremler olduğu zaman büyüklüğü değil şiddeti önemli oluyor. Buradaki yapı stoklarını yaparken gerçekten çok ciddi yapmak gerekiyor. Tüm depremlerden etkilenebilecek bölgeler burası. Manisa'daki bir depremden İzmir etkilenir, İzmir'deki depremden Kütahya, Muğla etkilenebilir. Bu bakımdan burası hakikatten şakası olmayan bir yer." ifadelerini kullandı.