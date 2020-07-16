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Son dakika: İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri.... , Urla'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki ile sallandı. Saat 21.09'da olan deprem hakkında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 7.00 kilometre altında meydana geldiğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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