Son dakika: İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri.... İzmir, Urla'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Saat 21.09'da olan deprem hakkında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 7.00 kilometre altında meydana geldiğini söyledi.
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İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.