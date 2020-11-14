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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu Giriş: 14.11.2020 09:57 Güncelleme:14.11.2020 09:58 İzmir depreminin yer yüzeyindeki deformasyon etkisi uydu verileri ile hesaplanarak haritalandırıldı. Uydu verilerine dayalı yüzey deformasyon haritası üretilerek deprem etkisinin metrik hesaplamaları yapıldı. Yaklaşık 11 santim civarında bir çökme gerçekleştiğini radar uyduları bize net bir şekilde gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı… DİĞER