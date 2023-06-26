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İzmir Büyükşehir'de 18 bin işçi iş bıraktı! Sendika haklarını alamayan 18 bin işçi bayrama işsiz giriyor

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 15:45
İzmir'de sendikal haklarını alamayan 18 bin işçi bayrama işsiz giriyor. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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