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İzmir Bayraklı’da 28 Şubat’ı aratmayan olay: 4. sınıf öğrencisi başörtülü diye okula alınmadı! MEB skandal olay için harekete geçti

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Giriş: 06.03.2021 20:35
Güncelleme:06.03.2021 20:45
İzmir’in Bayraklı ilçesi cemil Atlas İlkokulu'nda 28 şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. Okul müdür yardımcısı 4. sınıf öğrencisi bir kız öğrenciyi başörtüsü taktığı gerekçesi ile okula almadı. Skandal olaya başörtülü kızın annesi tepki gösterdi.

28 Şubat'ın kirli zihniyeti bu kez küçük bir kızı hedef aldı. İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde 11 yaşındaki kız kapanma kararı aldı. Annesi saygıyla karşıladı.
Ancak okula gittiğinde bambaşka bir davranışa maruz kaldı.

Cemil Atlas İlkokul müdür yardımcısı iddiaya göre dördüncü sınıf öğrencisinin başörtü takmasından rahatsızlık duydu.

MEB SKANDAL OLAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı olay üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada okul yöneticisi ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, "Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

"OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMIŞTIR"

"İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.



Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."



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