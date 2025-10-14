14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı

İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 02:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davanın 2’inci duruşmasında ara karar açıklandı. Kararda; Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı’nın tutukluluğunun devamına; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in tahliyesine karar verildi.
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
Trump Türkiye’nin gücünün farkında
"Trump Türkiye’nin gücünün farkında"
Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor
"Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor"
Trump’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Daha Fazla Video Göster