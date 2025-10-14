14 Ekim 2025, Salı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davanın 2’inci duruşmasında ara karar açıklandı. Kararda; Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı’nın tutukluluğunun devamına; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in tahliyesine karar verildi.