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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener'in algı operasyonları tek tek deşifre eden o video

A Haber
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Giriş: 27.08.2022 13:23
Algı, yalan, iftira ve tiyatro siyaseti yapan yalancıların mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. Partisinin grup toplantılarında kürsüye sözde 'mağdur' vatandaş ya da çiftçi adı altında bir tiyatrocu çıkartan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde hükümeti hedef aldı. Meral Akşener'in algı operasyonları kısa sürede çöktü. İşte İYİ Parti tiyatrolarını bir bir deşifre eden o video...
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