03 Nisan 2023, Pazartesi
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İYİ Parti’ye kurşun soruşturması | Gerçek ortaya çıktı! Akşener özür dileyecek mi?
Gazeteci Mehmet Tezkan, Bağcılar'da Başkan Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlara "Cahil" dedi. İYİ Parti'de olaylı temayül yoklamasında kavga çıktı. İYİ Parti binasına kurşun soruşturmasında kriminal sonuç çıktı. İstanbul Valiliği, “Merminin şantiye bekçisinin silahından çıktığı netleşti.” açıklaması yaptı. Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.