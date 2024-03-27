İYİ Partili Oktay Vural CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Kandil'den sufle alan...

Yerel seçimlere giderayak CHP'nin terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kurduğu kirli ittifak her geçen gün yeni skandallarıyla boyut atlıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Oktay Vural, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik, " Özgür Özel kendilerinin emeğiyle var edilen televizyon kanallarının olduğunu söylemiş. Sayın Özel emeğinizle var edilen televizyon kanalları hangileridir? Açıklayınız. Bu durumda kanallar sizin emeğinizle var olmuşsa İYİ Partiye saldırılmasını siz mi istemiş oluyorsunuz?" dedi. Öte yandan CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçlayarak, “Kandil’den sufle alan…” ifadelerini kullandı.

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