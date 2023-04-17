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İYİ Parti'de kriz! Sular durulmuyor

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 16:47
Güncelleme:17.04.2023 16:49
İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar tasfiye sürecine mi tepki, partinin oyları eridi mi? Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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