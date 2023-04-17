İYİ Parti’de kriz! Sular durulmuyor

İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar tasfiye sürecine mi tepki, partinin oyları eridi mi? Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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