İYİ Parti’de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Yenimahalle meclis üyesi Vehbi Yaşar, A Haber'e konuştu. İYİ Parti'den istifa etmekte çok geç kaldığını söyleyen Yaşar, hem eski partisine hem de 7'li koalisyona tepki gösterdi. "100 yıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar" dedi.

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