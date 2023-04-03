03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2023 09:33
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Yenimahalle meclis üyesi Vehbi Yaşar, A Haber'e konuştu. İYİ Parti'den istifa etmekte çok geç kaldığını söyleyen Yaşar, hem eski partisine hem de 7'li koalisyona tepki gösterdi. "100 yıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar" dedi.
Yeni istifalar gelebilir sinyali "YENİ İSTİFALAR GELEBİLİR" SİNYALİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de başvuru aşamaları!
EYT’de başvuru aşamaları!
İYİ Parti’de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi
İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi
Deprem bölgesinde seçim hazırlığı!
Deprem bölgesinde seçim hazırlığı!
CHP bana kumpas kurdu
"CHP bana kumpas kurdu"
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi
Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
Bakan Çavuşoğlu: PKK’ya helikopteri kim verdi?
Bakan Çavuşoğlu: PKK'ya helikopteri kim verdi?
Seccade saygısızlığında yeni perde
Seccade saygısızlığında yeni perde
İYİ Parti liderliği zihnini kaybetmiş
"İYİ Parti liderliği zihnini kaybetmiş"
CHP’nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı!
CHP'nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı!
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler!
Daha Fazla Video Göster