İYİ Parti'de "FETÖ" krizi mi?

Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer İYİ Parti'yi topa tuttu. İYİ Parti'de listeler nasıl oluşturuldu? Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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