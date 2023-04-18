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İYİ Parti'de "FETÖ" krizi mi?

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 16:37
Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer İYİ Parti'yi topa tuttu. İYİ Parti'de listeler nasıl oluşturuldu? Siyaset Bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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