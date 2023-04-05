İYİ Parti lideri Meral Akşener Meclis'te şova soyundu! Mermilerle provokasyona devam etti

Son dakika haberi | İYİ Parti İstanbul İl Binasına isabet eden kurşunların ardından provokasyona başlayan Meral Akşener, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilememişti. İYİ Parti Grup Toplantısı sırasında Meclis'te de provokasyonunu sürdüren Akşener, kürsüden kurşun fırlatarak şova soyundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz gün İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunlar üzerinden başlattığı provokasyonu, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda da sürdürdü. Olayın yaşandığı gün mermilerin isabet ettiği il binasına koşan ve Başkan Erdoğan'ı hedef alarak provokasyona başlayan Akşener, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilemek bir kenara provokasyonu bu kez Meclis'e taşıdı.

MECLİS'TE PROVOKASYON

İYİ Parti Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların bir gece bekçisi tarafından hırsızlara sıkılmış olmasını görmezden geldi. Akşener kürsüde, "Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz! Söz mü? Tüm mermilere göğüs gereceksiniz söz mü?" cümleleriyle provokasyon yaptı. Konuşmasını sürdüren İYİ Parti lideri, "Şimdi bize, bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin! Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide, direndikten sonra Şimdi bizi, bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin! Ömer Halisdemir, korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra; Şimdi bizi, bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin! Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra; Şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin! Gaffar Okkan'lar, Uğur Mumcu'lar, öldü mü?" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI KENDİSİNE OY İSTEDİ

Akşener geçtiğimiz gün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şu iddialarla Erdoğan'a saldırmıştı: "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."

Akşener sözlerinin devamında "Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız." ifadeleriyle oy istedi.

Akşener provokasyonu sosyal medya üzerinde köpürterek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: İYİ PARTİ'DEN BAĞIMSIZ BEKÇİ HIRSIZ KAVGASI

Akşener'in olayın sebebi ortaya çıkmadan Başkan Erdoğan'ı hedef almasına siyasi rant peşine düşmesine tepkiler yükselirken kurşunu sıktığı tespit edilen inşaat bekçisi gözaltına alındı.

BEKÇİ İTİRAF ETMİŞTİ

Peki Akşener'in siyasi istismar malzemesi yaptığı olayda neler yaşanmıştı? Bekçi olayı tek tek anlatmıştı...

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.E'nin Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli M.E, Bakırköy Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Savcılığın, M.E'nin daha önce herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı ve sabıkasının bulunmaması, kaçma şüphesinin olmaması, silahını teslim edip olayı detaylarıyla anlatması, sabit iş ve ikametgah adresinin bulunmasını göz önünde bulundurarak şüpheliyi serbest bıraktığı öğrenildi.

Şüpheli M.E, savcılıktaki ifadesinde, Zeytinburnu'nda Ambarlı mevkisinde şirketin araçlarının bulunduğu garajda araçlarla ilgili tamir işleri yaptığını anlattı.

Şantiye şefi olarak görev yaptığı alanda güvenlik görevlilerinin de olduğunu ancak çalıştığı şantiyenin alt tarafta kalması nedeniyle güvenlik işleriyle de kendisinin ilgilendiğini savunan M.E, çalışanlardan birinin akşam saatlerinde kendisini arayarak çevre tellerin kesildiğini söylemesi üzerine saat 21.00 sıralarında ruhsatlı silahını alarak şantiyeye gittiğini belirtti.

M.E, hırsızlarla münakaşa yaşayabilme endişesiyle silahını yanına aldığını anlatarak, "Şantiyeye gelip genel bir kontrol yaptım, işçi arkadaşlar konteynerda istirahatteydi. Yalnız olduğum süreçte şantiyenin E-5 kara yolu tarafından 3 kişinin tırın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Bölge karanlıktı. Şahısları gördükten sonra havaya doğru 3-4 el ateş ettim. Ancak şahıslar, sanırım kuru sıkı sanarak oralı olmadılar. Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Yüzleri karanlıktan dolayı görünmüyordu. Üzerlerine birkaç adım daha yaklaşıp 3-4 el havaya doğru tekrar ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Bu esnada moloz yığınına düştüğünü ve sinirlenerek ayağa kalktığını ifade eden şüpheli M.E, E-5 kara yolu istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığı şekilde ateş ettiğini ve şahısların bunun üzerine eşyaları bırakıp kaçtığını iddia etti.

"HEDEFİM PARTİ BİNASI DEĞİL"

Şüpheli M.E, dün öğle saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelen mermilerle ilgili konuyu aynı şirkette çalıştığı bir kişinin kendisine söylediğini anlatarak, şunları anlattı: "Konuyu öğrenince eve geçip ruhsatlı silahımı alarak şantiyeye döndüm. Zaten polislerin şantiyede beni beklediğini biliyordum. Orada polislere durumu izah ettim ve silahımı teslim ettim. Attığım mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum. Şantiyemizin bulunduğu yer ile İYİ Parti'nin arasında yükseklik anlamında kot farkı vardır. Son yaptığım atışlar aslında ne hırsızlık yapanlara ne de tam karşıya doğruydu. Yere ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Başka türlü gayem olsa ruhsatlı silahımla hareket etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değil."

VALİLİK BALİSTİK RAPORUNU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır." ifadeleri kullanıldı.