İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki FETÖ tartışmaları ile ilgili grup toplantısında çarpıcı çeken mesajlar verdi. Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a ''kötülüğe ümit olmayacağız'' sözleri ile göndermede bulundu. Meral Akşener’in gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanı tavrı da vardı. Akşener, Macron’a ''barbar zihniyeti kınıyorum'' diyerek tepki gösterdi. Toplantının ardından gazeteciler Ümit Özdağ ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı.