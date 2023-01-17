17 Ocak 2023, Salı
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İsveç'te yeni skandal! Flamman'da Türk bayrağı üzerine hakaret içeren ifadeler yazıldı
İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylem hakkında "soruşturmaya gerek yok" diyen İsveç'te şimdi de bir gazetede İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanılıp, üzerine tahammül edilemez ifadeler yazıldı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan on bin kron ödüllü bir yarışma da başlatıldı. Aşırı sağcı siyasetçi Paludan ise Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakacağını söyledi. Anadolu Ajansı muhabiri Atilla Altuntaş Stockholm'den son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.