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İsveç'te PKK'ya para toplayan bankanın hesabı A Haber'de deşifre oldu

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Giriş: 19.06.2022 23:26
İsveç'te faaliyet gösteren banka hesabının PKK/PYD/YPG'nin ortak ana hesap olarak kullandığı banka numarası A Haber ekranlarında deşifre edildi. Gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Yardım adı altında gösteriliyor ancak herkes bu paraların PKK için olduğunu biliyor. Toplanan paralar doğrudan Kandil'e gidiyor" dedi.
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