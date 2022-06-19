19 Haziran 2022, Pazar
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İsveç'te PKK'ya para toplayan bankanın hesabı A Haber'de deşifre oldu
İsveç'te faaliyet gösteren banka hesabının PKK/PYD/YPG'nin ortak ana hesap olarak kullandığı banka numarası A Haber ekranlarında deşifre edildi. Gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Yardım adı altında gösteriliyor ancak herkes bu paraların PKK için olduğunu biliyor. Toplanan paralar doğrudan Kandil'e gidiyor" dedi.