26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç'in NATO bileti Türkiye'den! TBMM'nin İsveç Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO bileti Türkiye'den! TBMM'nin İsveç Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2024 08:55
Son dakika... TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni onayladı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ise Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’nin İsveç Kararı Resmi Gazete’de
TBMM'nin İsveç Kararı Resmi Gazete'de
Dolandırıcılar tek tek yakalandı!
Dolandırıcılar tek tek yakalandı!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler!
Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti
Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti
İşte Murat Kurum’un seçim vaatleri
İşte Murat Kurum’un seçim vaatleri
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Kastamonu Valisi Meftun Dallı’dan A Haber’e açıklamalar
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan A Haber'e açıklamalar
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi!
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi!
CIA Başkanı bölge turunda!
CIA Başkanı bölge turunda!
2000 öncesi ve sonrası emekli maaş tablosu!
2000 öncesi ve sonrası emekli maaş tablosu!
MGK sonrası yazılı açıklama!
MGK sonrası yazılı açıklama!
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi!
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi!
Daha Fazla Video Göster