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İsveç’e skandal karar tepkisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddetle kınıyoruz

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Giriş: 28.06.2023 16:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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