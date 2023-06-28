İsveç’e skandal karar tepkisi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi’nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN