İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine karşı alınan veto kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Herkes Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyor. Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz. Türkiye'nin pozisyonu değişmez her şeyi yazılı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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