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İsveç uslanmıyor: Türkiye karşıtı eylemlere yönelik iki yüzlü politika

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 08:44
Son dönemde PKK terör örgütünün yaptığı Türkiye karşıtı eylemlere verdiği izinle gündeme gelen İsveç'te terör örgütlü mensupları yine sokağa indi. İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle toplanan grup bebek katili Öcalan'ın posterlerini açtı.
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