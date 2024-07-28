İstihbarat çalışan akademisyenler buluştu! MİT Akademisi Başkanı Köse toplantıda konuştu

İstihbarat alanında çalışan akademisyenler Ankara'da buluştu. Toplantıda konuşan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, dünya siyasetinde daha etkin rol almayı hedefleyen aktörlerin istihbarat çalışmalarına ağırlık verdiğini vurguladı. Türkiye'de yeni açılım alanları olduğunu ifade etti.

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