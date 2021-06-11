İstifa etti! Abdullah Gül'ü yaylım ateşine tuttu "HDP'ye verilen destek bardağı taşırdı" |Video

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığından istifa ettiğini duyurun Raşit Aydın, "HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen 'siyasi dil' ve HDP'ye destek açıklamalarının bardağı taşıran son damla oldu" dedi. Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bila bedel danışmanlık görevinde bulunduğunu söyleyen Aydın, "Türkiye'ye karşı yeni bir "Gezi" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilemez hale getirdi. HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur. Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenle 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hasıl olmuştur." açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Yasin Aktay, Raşit Aydın'ın bu açıklamalarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Aydın'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? İşte gündeme bomba gibi düşecek o sözler...